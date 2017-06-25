هكذا يستفيد الإرهابيون من قوانين حقوق الإنسان ببريطانيا

© REUTERS/ Neil Hall إحباط 5 هجمات إرهابية في بريطانيا منذ هجمات وستمنستر وحسب معطيات الصحيفة، يشار في التقرير إلى أن الحكومة البريطانية تواجه "عائقا لا يمكن تجاوزه أثناء ترحيل الجهاديين الخطيرين، ما يؤدي إلى سلسلة عمليات إرهابية بالتحريض من قبل تنظيم "داعش"الإرهابي.





ويتحدث التقرير الذي تم إعداده بطلب من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عن الاستراتيجية المتبعة في بريطانيا لترحيل الإرهابيين المحتملين، والتي أطلق عليها اسم "الترحيل مع ضمانات". ووفقا لهذه الاستراتيجية يمكن للسلطات البريطانية ترحيل المشبه بهم في الإرهاب فقط بعد الحصول على ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للتعذيب ومعاملة سيئة في أوطانهم.





وأشير في التقرير إلى أن المحاكم البريطانية تمكنت من عرقلة ترحيل الاجانب المشتبه بهم في الإرهاب، بناء على هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان.





وذهب التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية فشلت لأنها سمحت للإرهابيين بالبقاء في المملكة المتحدة.





يذكر، أن بريطانيا شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية في لندن والعملية الأكثر دموية في مانشستر يوم 22 أيار/مايو الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 20 شخصا، والتي تبناها تنظيم "داعش".