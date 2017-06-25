ترامب يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

وجاء في رسالة التهنئة التي نشرها البيت الأبيض: "نيابة عن الشعب الأميركي، ميلانيا وأنا نوجه تحياتنا الحارة إلى المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر".





وأضاف ترامب: "خلال هذا العيد، نتذكر أهمية الرحمة والتعاطف والإرادة الطيبة. ومع مسلمي العالم كله، تجدد الولايات المتحدة تمسكها بهذه القيم".





وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عهد الرئيس الـ 42 للولايات المتحدة، بيل كلينتون، وللبيت الأبيض عادة إقامة فعاليات احتفالية أو مأدبة إفطار بمناسبة حلول عيد الفطر. وهذا العام لم يتم تنظيم اية فعاليات.





وذكرت بعض وسائل الأعمال الأمريكية، أن وزير الخارجية، ريكس تيلرسون رفض طلب مكتب الشؤون الدينية والعالمية بوزارة الخارجية لتنظيم حفلة.