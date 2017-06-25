بوتين يهنئ المسلمين الروس بعيد الفطر

Facebook / SyrianPresidency الرئيس السوري يؤدي صلاة العيد في حماة

وقال الرئيس بوتين عن عيد الفطر أنه "يحمل حس أخلاقي عميق، ويجسد فرحة التجديد، وتطوير الذات، والرغبة في فعل الخير ومساعدة المحتاجين". كما أشار إلى موقف المسلمين الروس الغني بالتراث وتاريخ الأسلاف.

وجاء في برقية التهنئة "مشاركة المنظمات الإسلامية في الحياة الاجتماعية والثقافية للبلد في تنفيذ المبادرات الخيرية والوطنية، تستحق فائق الاحترام. كما أنني أؤكد على دورها في الحفاظ على السلم الأهلي والمصالحة، وتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين الناس".