مساعد الرئيس الروسي يكشف تأثير العمليات في سوريا على الطلب على السفن الحربية

ورد كوجين، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، على سؤال حول تأثير العمليات في سوريا على تصدير السفن الروسية، قائلا:

© Sputnik. Danichev Alexey البحرية الروسية تقرر بناء حاملة مروحيات مماثلة لـ"ميسترال"

الجميع يراقبون كيف تؤدي سفننا عملها هناك…الطلب ارتفع، لكنه متباين جدا. نحن نشعر بالطلب على هذه القطع — الفرقاطات والطرادات.

وأشار جوجين إلى أن الطلب على قطع خفر السواحل قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة القوارب عالية السرعة وزوارق خفر السواحل المجهزة بموضع للطائرات بدون طيار.

وأضاف مساعد الرئيس الروسي إلى أن الكثير من الدول في حاجة إلى مثل هذه القطع.

وكشف كوجين أن تصدير التقنيات العسكرية – البحرية الروسية سيرتفع، ونسبته حاليا 7 بالمئة من اجمالي تصدير الأسلحة الروسية.