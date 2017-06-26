العلاقات الخارجية بـ"الشيوخ الأمريكي": تعليق صفقات الأسلحة للخليج لحين حل أزمة قطر

© AFP 2017/ Khaled DESOUKI, Fayez Nureldine, Mandel NGAN, Lucas JACKSON لماذا أغضبت الإمارة الصغيرة قطر السعودية وحلفاءها...القصة الكاملة لأزمة الخليج الكبرى

كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الجمهوري الأمريكي بوب كوركر قال اليوم الاثنين، إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة حيث فرضت أربع دول عربية مقاطعة على قطر.

وذكر كوركر في رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب، ولكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم "داعش" والتصدي لإيران".