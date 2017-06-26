الخارجية الألمانية: المطالب المقدمة لقطر "مستفزة جدا"

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت "رويترز" عن غابرييل قوله في مؤتمر صحافي في برلين، "ربما لن يكون من اليسير على الدوحة تنفيذ هذه المطالب المستفزة جداً.

ونقلت رويترز عن غابرييل قوله في حفل استضافه المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في برلين، "لابد أيضا من زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بدلاً من التحركات الفردية من الدول.

وكان وزير الخارجية الألماني قد صرح يوم 10 حزيران /يونيو الجاري بأن الأزمة بين قطر ودول عربية أخرى قد تقود إلى حرب، داعياً إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة قطر.

يذكر، أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت يوم 5 حزيران/يونيو عن قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وأعربت قطر عن أسفها لقرار دول الجوار قطع العلاقات معها، ورفضت كل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب.

وسلمت الكويت، التي تتولى الوساطة بين الدوحة والدول المقاطعة، إلى قطر، مساء الخميس 22 حزيران/ يونيو، قائمة بالشروط لاستعادة العلاقات الدبلوماسية.

وتتضمن القائمة، حسب التسريبات الصحفية، قطع العلاقات مع إيران وإنهاء الحضور العسكري التركي على أراضي قطر وإغلاق قناة "الجزيرة". ووصفت قطر تلك المطالب بأنها غير واقعية.