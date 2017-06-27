روسيا تتسبب في خوف "شمال الأطلسي"

وقال الجنرال بيتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في تصريح لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن ازدياد القوة العسكرية الروسية يقلق الحلف.

Courtesy of Northern Fleet press service رسالة إلى الناتو: درع نووي في محله

ويرصد حلف شمال الأطلسي "تقدّم روسيا في المجال العسكري".

وأشار الجنرال بافل إلى أن روسيا تقوم باختراع المعدات العسكرية الجديدة، ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية قادرة على العمل بشكل فعّال حتى خارج الوطن.

ولا يرى الجنرال بافل مبررا للحديث عن قيام روسيا بعمل ما عدواني، ولكنه أكد أن الحلف يشعر بالخوف من روسيا ومن نوايا قادتها التي تظل "غامضة".

وكشف الجنرال بافل أن حلف شمال الأطلسي لا يستطيع التركيز على درء الأخطار الآتية من الدول الأخرى، لأن الحلف يعمل في الوقت نفسه "باتجاه تشديد الكفاح ضد الإرهاب".