روسيا تعد "خارطة طريق" لحل مشكلة كوريا الشمالية

وأوضح مورغولوف أن خارطة الطريق التي أعدتها بلاده حول كوريا الشمالية تتضمن خطة لدفع الأطراف للحوار دون شروط مسبقة.

© AFP 2017/ Ed JONES كوريا الشمالية مستعدة للتعاون مع روسيا لمواجهة الغرب

وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك":

اقترحنا التحرك في هذا الاتجاه دون شروط مسبقة، بالتدريج، من السهل إلى الصعب بدءا بالأشياء البديهية — إظهار الانضباط المتبادل وعدم استفزازات البعض للبعض، بدء المفاوضات عن المبادئ العامة للعلاقات المتبادلة مثل عدم الاعتداء وعدم استخدام القوة والتهديد بها.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو بتقديمها هكذا مبادرة، فإنها "تتصرف بالتنسيق مع الشركاء الصينيين، الذين يشعرون بالقلق بسبب ما يحدث في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف مورغولوف أن "الصين اقترحت "تجميدا ثنائيا" للتجارب الصاروخية النووية الكورية الشمالية وللمناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية، والتقدم بالتزامن في نزع الأسلحة النووية ووضع نظام سلام وأمن في المنطقة، ونحن ندعم هذه الأفكار".

وأكد مورغولوف ضرورة تقديم ضمانات أمن لبيونغ يانغ تسمح لها بالتخلي عن برنامجها الصاروخي – النووي.