تسجيل
00:17 28 يونيو/ حزيران 2017
مباشر
    بحث
    وزير خارجية قطر

    تيلرسون يبحث الأزمة الخليجية مع قطر والكويت

    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    العالم
    انسخ الرابط
    0 41030

    يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء 27 يونيو/ حزيران، نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في واشنطن على خلفية الأزمة الخليجية.

    وزير الخارجية الأمريكي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
    © REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN
    العلاقات الخارجية بـ"الشيوخ الأمريكي": تعليق صفقات الأسلحة للخليج لحين حل أزمة قطر
    ويعقد اللقاء بين تيلرسون وبن عبد الرحمن، في وزارة الخارجية، ويحاول الوزير الأمريكي دفع الأطراف إلى خفض حدة التوتر، بعدما رفضت الدوحة قائمة مطالب قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقابل إنهاء المقاطعة الدبلوماسية والتجارية المفروضة عليها منذ نحو 3 أسابيع، مؤكدة أنها مطالب غير واقعية وحصار غير شرعي.

    كما يلتقي وزير الخارجية الأميركي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد لله الصباح لبحث الأزمة الخليجية. وكان الوزير الكويتي وصل مساء أمس الاثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية.

    وحاول تيلرسون التهدئة فى بيان الأحد بعد أيام من الاتصالات الهاتفية مع الرياض والدوحة، فيما تدفع واشنطن فى اتجاه قائمة مطالب "منطقية وقابلة للتنفيذ".

    وكان بيان للخارجية الأميركية، في وقت سابق، قال إن قطر تجري مراجعة دقيقة لسلسلة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وأشار البيان إلى أنه من الصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب، لكن هناك عدة مجالات ملحوظة يمكن أن تشكل أرضية لحوار متواصل لحل الأزمة.

    انظر أيضا:

    خبير: الخيار العسكري في قطر ممكن
    البحرين ترد على استعانة قطر بقوى عسكرية أجنبية
    أمير قطر يقبل رأس القرضاوي خلال عيد الفطر (فيديو)
    مبيعات المواد الغذائية في قطر خلال أسبوعين تفوق الـ5 أشهر الماضية
    الكلمات الدلالية:
    قطر ليست وحدها, قطع العلاقات مع قطر, أزمة قطر ودول الخليج, وساطة, اتصالات, حصار, قمة, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الحكومة البحرينية, الحكومة الإماراتية, الحكومة الأمريكية, الحكومة القطرية, الحكومة السعودية, الحكومة المصرية, محمد العبد لله الصباح, الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني, ريكس تيلرسون, أمريكا, الكويت, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سوريا...الحرب والسلم
    قمامة CNN للأخبار تحت الرقابة
    قمامة CNN للأخبار عن روسيا تحت الرقابة
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك