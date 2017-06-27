كوريا الشمالية تشبه ترامـب بـ"هتلر"

وتأتي هذه التصريحات، بعد أسبوع من وصف بيونغ يانغ الرئيس الأميركي بـ"المضطرب عقليا"، على خلفية تصاعد التوتر بسبب وفاة الطالب الأميركي "أوتو وارمبير"، الذي أطلق سراحه الأسبوع الماضي، وأعيد إلى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه 18 شهراً في كوريا الشمالية.
واتهمت الوكالة الرسمية، الولايات المتحدة، بمنع وصول مساعدات طبية إلى كوريا الشمالية، في تصرف اعتبرته غير أخلاقي وغير إنساني، ويفوق بأشواط درجة حصار هتلر لمدينة لينينغراد السوفييتية، الذي استمر حوالي 900 يوم خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى مقتل الملايين.
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