كوريا الشمالية تشبه ترامـب بـ"هتلر"

وذكرت جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن "مبدأ الرئيس الأمريكي أولا يهدف للسيطرة على العالم باستخدام أساليب عسكرية، وهو ما قام عليه مفهوم هتلر للاحتلال العالمي". وتابعت أن ترامب "يتبع سياسات هتلر الديكتاتورية" بتفريق الآخرين إلى فئتين "أصدقاء وأعداء" لتبرير "القمع".

وتأتي هذه التصريحات، بعد أسبوع من وصف بيونغ يانغ الرئيس الأميركي بـ"المضطرب عقليا"، على خلفية تصاعد التوتر بسبب وفاة الطالب الأميركي "أوتو وارمبير"، الذي أطلق سراحه الأسبوع الماضي، وأعيد إلى الولايات المتحدة وهو في حالة غيبوبة بعد سجنه 18 شهراً في كوريا الشمالية.

واتهمت الوكالة الرسمية، الولايات المتحدة، بمنع وصول مساعدات طبية إلى كوريا الشمالية، في تصرف اعتبرته غير أخلاقي وغير إنساني، ويفوق بأشواط درجة حصار هتلر لمدينة لينينغراد السوفييتية، الذي استمر حوالي 900 يوم خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى مقتل الملايين.