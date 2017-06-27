البنتاغون: رصدنا نشاطا في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات لاستخدام أسلحة كيميائية

وقال ديفيز عبر الهاتف من واشنطن "انطوى ذلك على طائرات معينة في حظيرة طائرات محددة نعرف أنهما مرتبطان باستخدام أسلحة كيماوية".
ووجهت الولايات المتحدة، ضربة صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري للجيش السوري في محافظة حمص السورية. وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن القوات أطلقت نحو 60 صاروخاً من نوع "توماهوك"على المطار العسكري بمحافظة حمص.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القوات السورية استخدمت هذا المطار "لشن هجوم بالسلاح الكيميائي" في محافظة إدلب قبل أيام، حسب قوله. كما ادعى البنتاغون بوجود أسلحة كيميائية في هذا المطار.
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