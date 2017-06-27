السفيرة هيلي: إدارة ترامب ترى نشاطا في سوريا "مماثلا" للاستعدادات لهجوم كيميائي

وأشارت السفيرة هيلي إلى أن الهدف هو إرسال رسالة للأسد وكذلك لروسيا وإيران ضد استخدام سوريا المحتمل لأسلحة كيميائية. وأضافت "أعتقد أن الهدف في هذه المرحلة ليس فقط إرسال رسالة للرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضاً رسالة لروسيا وإيران مفادها أنه إذا حدث ذلك مجدداً فإننا نحذركم رسمياً".