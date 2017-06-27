سيناتور أمريكي: استخدام ترامب للقوة ضد سوريا غير دستوري

© Sputnik. Михаил Воскресенский الاتحاد الروسي: الوضع في سوريا ينذر بالخطر

وأضاف "ليو" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "استخدام القوة ضد سوريا سيكون غير دستوري".

وأكد أنه إذا لم يحصل ترامب على تفويض من الكونغرس لضرب سوريا فإن أي استخدام للقوة غير مبرر.

يذكر أن البيت الأبيض اتهم في بيان له، أمس الإثنين، السلطات السورية بأنها تحضر لهجوم كيميائي في سوريا، مهددا بأن دمشق "ستدفع ثمنا باهظا" في حال تنفيذ هذا الهجوم.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الخصوص أن "الولايات المتحدة ترى تحضيرات محتملة لهجوم جديد باستخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد، ما قد يؤدي إلى قتل جماعي للسكان المدنيين، بمن فيهم أطفال أبرياء. وهذه العمليات شبيهة بتلك التي جرت قبل الهجوم الكيميائي يوم 4 نيسان/أبريل عام 2017".