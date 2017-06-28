24 دولة تشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" بينها دول عظمى

© Sputnik. Dmitry Astakhov روسيا وتركيا تبحثان قضايا اقتصادية "حساسة" في أغسطس المقبل

موسكو — سبوتنيك. وقال تروتنيف لـ"سبوتنيك":

حتى الآن أكدت 24 دولة مشاركة وفودها من بينها دول متنوعة من منطقة آسيا والمحيط الهادي مثل الصين واليابان وأستراليا، إلى جانب كندا والولايات المتحدة ودول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا وغيرها.

في سياق منفصل، أعلن البنك المركزي الروسي، أمس الثلاثاء، عن رصد حالات تعرض المصارف الروسية لهجمات إلكترونية، أسفرت عن حالات إصابة أحادية لأنظمة المعلومات بالفيروس.

وجاء في بيان البنك المركزي:

أعلن بنك روسيا عن رصد هجمات إلكترونية استهدفت المؤسسات الائتمانية الروسية، وبحسب معلومات البنك المركزي، أسفرت الهجمات عن رصد حالات إصابة أحادية لأنظمة المعلومات، ولم يتم تسجيل تضرر عمل أنظمة البنوك أو مشاكل في تقديم الخدمات للعملاء.