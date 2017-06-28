مجلس الفدرالية الروسي يقر تعديلات لخفض عجز الميزانية

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للتعديلات، ترتفع نفقات خزينة الدولة المخطط لها، بمقدار 362 مليار روبل (6.15 مليار دولار) إلى 16.603 ترليون روبل (291.96 مليار دولار)، في حين تم التخطيط لزيادة حجم إيرادات الدولة بمقدار 1.191 ترليون روبل (20.23 مليار دولار) إلى 14.679 ترليون روبل (أي نحو 249.29 مليار دولار).

ويذكر أن توقعات أسعار النفط، تم رفعها إلى 45.6 دولار للبرميل مقارنة مع 40 دولار للبرميل سابقا، وتستند التغييرات في الميزانية إلى توقعات بلوغ القيمة الاسمية لحجم الناتج المحلي الإجمالي 92.19 ترليون روبل (أي 1.56 ترليون دولار)، وبالتالي سيبلغ عجز الموازنة 2.1 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 3.2 بالمائة سابقا.

وينص مشروع قانون الموازنة على أن متوسط معدل التضخم المتوقع في عام 2017 سيكون عند مستوى 3.8 بالمائة، مقارنة مع 4 بالمائة في الصيغة القائمة، كما ينص مشروع الوثيقة على زيادة رصيد صندوق الاحتياطي الروسي إلى 6.4533 ترليون روبل (109.6 مليار دولار) من 6.0764 (103.19 مليار دولار) في الوثيقة القائمة.