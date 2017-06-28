وزير الدفاع الأمريكي: سوريا أخذت تحذير واشنطن من استخدام الأسلحة الكيمائية بشكل جدي

وقال ماتيس للصحفيين المسافرين معه إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "يبدو أنهم أخذوا التحذير على محمل الجد. بحسب "رويترز".

© REUTERS/ MIKE SEGAR الولايات المتحدة: أي هجوم على الشعب السوري نتهم به الأسد وروسيا وإيران

وجاء في بيان للبيت الأبيض بخصوص استعداد دمشق لتحضير هجوم كيميائي في سوريا، أن "الولايات المتحدة ترى تحضيرات محتملة لهجوم جديد باستخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد، ما قد يؤدي إلى قتل جماعي للسكان المدنيين، بمن فيهم أطفال أبرياء. وهذه العمليات شبيهة بتلك التي جرت قبل الهجوم الكيميائي يوم 4 نيسان/أبريل عام 2017".

وأضاف البيت الأبيض أنه "في حال شن الأسد هجوما جديدا باستخدام السلاح الكيميائي، سيؤدي إلى قتل جماعي، فإنه سيدفع ثمنا باهظا سوية مع قواته المسلحة".