سقوط قذيفة شمال هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية

القدس — سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي: "القذيفة التي أطلقت من سوريا تفجرت في مكان مفتوح شمال هضبة الجولان. ولم ترد معلومات حول وقوع أضرار".