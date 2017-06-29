الكشف عن تقرير للاستخبارات العسكرية الأمريكية حول روسيا للمرة الأولى منذ 20 عاما

© AFP 2017/ Wojtek RADWANSKI البنتاغون يؤسس وحدة استخبارات بالقرب من روسيا

وكان يجب على التقرير الذي يحمل عنوان "القوة العسكرية لروسيا"، أن ينشر في وقت لاحق، ولكن وكالة " أسوشيتد برس" حصلت عليه مسبقا.

ووفقا للوكالة، فإن هذا أول تقرير حول روسيا يكشف عنه منذ 20 عاما لقسم الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي مقدمة التقرير، قال رئيس القسم، فنسنت ستيوارت، إنه "في السنوات العشر المقبلة، إمكانيات وثقة روسيا سوف تزداد"

كما يؤكد التقرير على أن موسكو "تعتزم استخدام القوة العسكرية لضمان الاستقرار وفقا لشروطها".

ويشار إلى أن قسم الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية يقوم بجمع معلومات مهمة وحساسة عن الخطط العسكرية وجيوش الدول الأخرى، ويقوم بتحليلها وتقديمها للسلطات العليا في الولايات المتحدة. كما أن موظفي القسم يعملون في أكثر من 140 بلدا حول العالم.