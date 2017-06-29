إسرائيل: إيران تستخدم "نجمة داوود" هدفا في تجربة صاروخية

ونشرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" تقريرا أشارت فيه إلى أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية وزعت صورا فضائية تظهر التجربة الصاروخية، التي تضرب "نجمة داوود".

وقال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في شكوى مقدمة إلى المجلس "هذا الاستخدام للرمز في تمرين رماية غير مقبول".

وشدد الدبلوماسي الإسرائيلي في الشكوى على أن "إطلاق الصاروخ لا يخالف مباشرة قرار مجلس الأمن الدولي 2231 فحسب، بل إنه دليل واضح على نية إيران المستمرة لأذية دولة إسرائيل"، واصفا استهداف رمز مقدس لليهودية بأنه "أمر فظيع".

Iran targeted Star of David in ballistic missile test https://t.co/umoRzLRGxS pic.twitter.com/ILgHZU51JJ — World Conservative (@WorldConserv) June 28, 2017

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واتهم دانون إيران بدعم الحكومة السورية، وتمويل "إرهابيي حزب الله الذين يهددون مواطني إسرائيل"، على حد قوله، وبدعم "المتطرفين والطغاة في أنحاء الشرق الأوسط وأنحاء العالم".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن إيران اختبرت في الماضي صواريخ كتبت عليها شعارات معادية لإسرائيل باللغة العبرية، مشيرة إلى أن طهران اختبرت، في مارس/آذار 2016، صاروخين بالستيين، كتب عليهما عبارة "يجب القضاء على إسرائيل".