الطموح بالشهرة على اليوتيوب أودى بحياة شاب

Monalisa Perez Arrested as YouTube Stunt Goes Wrong https://t.co/AVYzl3vvPL pic.twitter.com/FdvZqocT35 — faraharly (@faraharly) June 29, 2017

وقال مدير قسم الشرطة في مقاطعة نورمان، جيريمي ثورنتون، في بيان إن موناليزا بيريز من مينيسوتا اعتقلت بعد أن أطلقت النار على صديقها بيدرو رويز الثالث، البالغ 22 عاما، في صدره. ووفقا لوثائق المحكمة، فقد أطلقت النار عليه باستخدام مسدس اليد عيار 50 — والذي يعتبر واحدا من المسدسات الأكثر نفوذا في العالم — وحدث ذلك في حديقة خارج المنزل على العشب وكان الصديق يمسك موسوعة ذات الغلاف الثخين لمنع الرصاصة.

وأضافت الجنائية أن موناليزا أرادت زيادة عدد المشاهدين لذلك قررت أن تقدم على هذه التجربة الخطيرة وتصوير الفيديو.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈 — Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017

فأقاموا بتثبيت كاميرا على الجزء الخلفي من السيارة ووضع كاميرا أخرى على سلم قريب مساء يوم الاثنين. وعندما بدؤوا بالتصوير أمسكت موناليزا المسدس وأطلقت النار على صديقها.

ثم اتصلت موناليزا بااطوارئ 911، الساعة 18:30 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين، للإبلاغ أنها أطلقت الرصاص بالخطأ على صديقها، ووفقا لوثائق المحكمة. أعلن وفاته في مكان الحادث إثر طلقة نارية واحدة في الصدر.

وكان رويز يمارس إطلاق النار على الكتب وأقنع صديقته أن الرصاصة لا تخترق الغلاف.

وأشير وفقا لوثائق المحكمة أن موناليزا التي أطلق النار على رويز، اتهمت بالقتل من الدرجة الثانية، وستواجه عقوبة تصل إلى 10 عاما في السجن و / أو غرامة قدرها 20.000 دولار.

قال ثورنتون في بيان "لا تزال القضية قيد التحقيق من قبل مكتب الشرطة لمقاطعة نورمان ومينيسوتا".

ووفقا لأشرطة فيديو يوتيوب الزوجين لديهم ابنة تبلغ 3 سنوات وموناليزا حامل الآن بالطفل الثاني.

قالت موناليزا في مقطع الفيديو الأخير الذي صوروه معا "تخيل عندما يكون لدينا 300.000 مشترك".

وأكد المحققون أن مقطع الفيديو مع إطلاق النار لن ينشر في الإنترنت.