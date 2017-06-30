أمريكا تطالب بالكشف عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

© AFP 2017/ Angus Mackinnon سيناتور روسي: واشنطن بصدد افتعال ذريعة لمهاجمة سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقالت هيلي، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أثبت ما كنا نعرفه، وهو استخدام أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري"، مضيفة، "والآن عقب معرفتنا للحقيقة التي لا يمكن إنكارها، ننتظر تحقيق مستقل يؤكد بالضبط من هو المسؤول عن هذه الاعتداءات الوحشية، لاستعادة العدالة للضحايا".

وأشارت البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعدت يوم الخميس، تقريرا جديدا، يؤكد استخدام غاز السارين أو مادة مشابه له بالهجوم الذي وقع على بلدة خان شيخون 4 أبريل/ نيسان الماضي.

يذكر أن هجوما بالأسلحة الكيميائية أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال باختناق، في بلدة خان شيخون بريف إدلب في 4 نيسان/أبريل، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بشن ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات في محافظة حمص دون تقديم أي أدلة على وقوف الحكومة السورية وراء الهجوم الكيميائي.