أمريكا تطالب بالكشف عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

وأشارت البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعدت يوم الخميس، تقريرا جديدا، يؤكد استخدام غاز السارين أو مادة مشابه له بالهجوم الذي وقع على بلدة خان شيخون 4 أبريل/ نيسان الماضي.
يذكر أن هجوما بالأسلحة الكيميائية أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال باختناق، في بلدة خان شيخون بريف إدلب في 4 نيسان/أبريل، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بشن ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات في محافظة حمص دون تقديم أي أدلة على وقوف الحكومة السورية وراء الهجوم الكيميائي.
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