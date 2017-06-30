الكرملين يعلن بدء التحضير للقاء بوتين وترامب

وقال بيسكوف للصحفيين:

© AFP 2017/ Savo PRELEVIC الكرملين يعلن موعد لقاء القمة بين بوتين وترامب

يوم أمس، تقرر بدء التوافق عبر القنوات الدبلوماسية على الوقت الممكن وصيغة اللقاء.

وكان بيسكوف قد أعلن، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي بشكل أو بآخر على هامش قمة العشرين.

كما أكد مستشار الرئيس الأمريكي أن ترامب سيجري مباحثات مع نظيره الروسي في هامبورغ.

وتستضيف ألمانيا، في شهر تموز/يوليو من العام الجاري، لقاء قمة لدول مجموعة العشرين.

وتمثل مجموعة الـ 20، ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضاً أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي. وتهدف مجموعة العشرين لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علماً بأن سكان دول مجموعة العشرين يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.