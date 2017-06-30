جرح 3 أطباء على الأقل في إطلاق نار داخل مشفى في نيويورك

A shooter is dead at Bronx-Lebanon Hospital in New York City, NYPD official tweets. Up to 6 people believed hurt. https://t.co/xOTCDHsCZi pic.twitter.com/3HR1Ey5lQc — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 30, 2017

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JUST IN: Shooter deceased at Bronx hospital, NYPD spox says https://t.co/Wv5xeK1GAl pic.twitter.com/ObnQW1DRgL CNN https://t.co/iK37g4AbUv — Shafran Naizer (@ShafranNaizer) June 30, 2017

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Gunman dead after New York hosptial shooting pic.twitter.com/B9iCIJPdWi — Jenni Missye White (@Missycilious) June 30, 2017

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Doctors reportedly shot by disguised gunman who remains on the loose at locked-down New York hospital https://t.co/wkHmUwTLFU pic.twitter.com/B2T84qnevS — ITV News (@itvnews) June 30, 2017

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن معلومات من إدارة الإطفاء في نيويورك أن ثلاثة أطباء أصيبوا بالرصاص وأن أحدهم يعالج على يد أناس داخل المستشفى استخدموا أجزاء من خرطوم إطفاء لوقف النزف.

وذكرت محطة "سي.بي.سي نيوز" أن المسلح الذي يعتقد أنه موظف سابق بالمستشفى يحمل بندقية وتحصن داخل المبنى.

وقالت محطة محلية تابعة لشبكة "إيه.بي.سي" إن شخصين أصيبا بالرصاص دون معلومات عن حالتهما.

وذكرت أن من المعتقد أن الضحيتين رجلان وأن ضباط الشرطة يتحركون من طابق إلى طابق داخل المبنى بحثاً عن المشتبه به.

ودعت شرطة نيويورك العامة على "تويتر" إلى الابتعاد عن المنطقة المحيطة بالمستشفى.