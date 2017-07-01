قمة ثلاثية بين زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko البيت الأبيض: ترامب يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان المشتركة لرئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الذي نشره البيت الأبيض في أعقاب المباحثات بين الرئيسين في واشنطن، أن "الرئيس ترامب والرئيس مون قررا مواصلة بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي مع رئيس الوزراء الياباني آبي خلال قمة ثلاثية للولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان، ستعقد على هامش قمة العشرين في تموز/يوليو".

وخلال المباحثات في واشنطن، أمس الجمعة، أكد الرئيس ترامب ونظيره الكوري الجنوبي تمسكهما بتعزيز التعاون الثلاثي في مجال الدفاع والأمن.

والجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 تموز/يوليو المقبل.