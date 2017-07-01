حاملة طائرات "جورج بوش" تصل إسرائيل محملة بآلآف الجنود

© AP Photo/ Ariel Schalit روسيا تقوض خطة إسرائيل

القدس — سبوتنيك. ومن المقرر، بحسب تقارير إعلامية، أن ترسوا الحاملة على بعد أربعة كيلومترات من ميناء مدينة حيفا، وتمكث هناك حتى يوم الأربعاء المقبل، وقد اضطرت حاملة الطائرات للرسو قبالة شواطئ حيفا لعدم تمكنها من دخول الميناء والرسو فيه لكبر حجمها.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجنود الأمريكيين على متنها سيحتفلون بعيد استقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز/يوليو الجاري، وتحمل "جورج بوش" على متنها أكثر من خمسة آلاف بحار وجندي، ويبلغ طولها 330 متراً، ويقدر ارتفاعها بنحو 20 طابقاً.

كما تحمل حاملة الطائرات أكثر من 90 نوعا مختلفا من الطائرات، من بينها مقاتلات من طراز 'F18'، والطائرة المروحية من طراز 'V22'، ومروحيات 'CH53'..

يشار إلى أن حاملة الطائرات 'جورج بوش' كانت تعمل في السنتين الأخيرتين في الخليج العربي، حيث أقلعت منها الطائرات الحربية لمهاجمة أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

يشار إلى أن لإسرائيل علاقات وطيدة مع الأسطول الأمريكي وسلاح الجو الأمريكي، وبالتالي فإن مثل هذه الزيارات كانت في السابق تتضمن مناورات مشتركة، وفعاليات مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة لسلاحي البحرية والجو.