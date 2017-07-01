السلطات الأوكرانية توجه أصابع الاتهام إلى أجهزة الأمن الروسية بالهجوم إلكتروني الأخير

© AFP 2017/ THOMAS SAMSON تحذير أمريكي من هجوم إلكتروني على المنشآت النووية

موسكو-سبوتنيك.وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان اليوم السبت: "تعطينا البيانات المتاحة بما في ذلك ما تم الحصول عليه بالتعاون مع شركات دولية لمكافحة الفيروسات سببا للاعتقاد بأنها نفس مجموعات التسلل الضالعة في الهجمات التي استهدفت بلادنا في كانون الأول/

ديسمبر 2016 النظام المالي ومنشآت الطاقة الأوكرانية مستخدمة فيروس تليبوتس وبلاك انيرجي (الخبيثة)".

وأكد جهاز أمن الدولة الأوكراني أن من قام بالهجوم الذي بدأ في أوكرانيا وانتشر حول العالم يوم الثلاثاء الماضي، هم نفس المتسللين الذين هاجموا شبكة الكهرباء الأوكرانية في كانون الأول/ديسمبر 2016.

هذا وقد صرح وزير الخارجية الأوكراني، بافل كليمكين، الثلاثاء الماضي، بأن روسيا تحاول شن الهجوم على الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

ومن هذا المنطلق اتهم كليمكن روسيا بأنها مسؤولة عن تنظيم الهجوم الإلكتروني العالمي الأخير.

وكانت كييف قد وجهت اتهامات عديدة لموسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا.

الأمر الذي تنفيه روسيا وتصفه بغير المقبول، مؤكدة أنها لم تعتبر طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني بل وأنها معنية بسرعة اجتياز أوكرانيا لأزمتها السياسية والاقتصادية.