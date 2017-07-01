الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية

© REUTERS/ Neil Hall إحباط 5 هجمات إرهابية في بريطانيا منذ هجمات وستمنستر

القاهرة-سبوتنيك.وقالت شرطة "سكوتلاند يارد"، في بيان اليوم السبت، إن "رجال الشرطة اعتقلوا 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 28 و31 عاما، وجرى احتجازهم، مساء أمس الجمعة، بتهم التخطيط للإرهاب، بواسطة قسم شرطة ساسيكس جنوب لندن".

وأضافت الشرطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن "عمليات الشرطة الأمنية لا تزال جارية في منطقة ساسيكس، حيث لا يزال البحث متواصلا عن عنوان سكني شرق المنطقة"، وأوضحت: "لا زلنا نبحث أيضا عن 3 عناوين شرق لندن".

فيما نقلت "بي بي سي" عن مصادر في الشرطة، اعتقال سلطات مطار هيثرو لشابين آخرين يبلغان من العمر 21 عاما، بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية.

وقالت المصادر إن "الشابين احتجزا في المطار، عقب وصول طائرتهما القادمة من تركيا، في العاشرة من صباح اليوم السبت"، موضحة أنهما "نقلا إلى بيرمنغهام لاستجوابهما".

وأشارت المصادر إلى أن "اعتقال الرجلين جاء بناءً على معلومات استخباراتية".

وكانت شرطة سكوتلاند يارد (المباحث العامة البريطانية)، أعلنت، في بيان يوم 29 حزيران/يونيو الماضي، اعتقال فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، في مطار هيثرو، قادمة من إسطنبول، بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية، بناء على المادة 5 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2006.

وأضاف البيان أن "الفتاة أرشدت لعنوانين اثنين شمال لندن".

وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية في لندن، إلا أن العملية الأكثر دموية وقعت في مدينة مانشستر يوم 22 أيار/مايو الماضي، وأودت بحياة أكثر من 20 شخصا، والتي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" [داعش الإرهابي المحظور في عدد كبير من الدول بينها روسيا.