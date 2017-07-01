صحيفة أمريكية تهاجم ترامب بمقال من ثلاث كلمات

وجاءت المقال الذي نشرتها النيويورك بوست في نسختها الورقية تحتوي على ثلاث كامات فقط، وهي "Stop. Just stop" أو (توقف، فقط توقف) في دعوة من الصحيفة لترامب للتوقف عن استخدام تويتر.

وكان ترامب هاجم المذيعة في تغريدة له، الخميس الماضي، ووصفها بأنها "مجنونة"، وزعم أنها كانت تنزف في وقت ما بسبب عملية تجميل لوجهها، واعتاد ترامب التنديد بما يصفه بـ"الأخبار المزيفة" في الإعلام الأمريكي، حتى أنه انتقد هذا الأسبوع شبكة "سي إن إن" وصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست".

NY Post writes three-word editorial on Trump tweets: "Stop. Just stop." https://t.co/h4wzIGrIH0 pic.twitter.com/H6pdE2PeLs — عزالبنا (@01019555204ali) July 1, 2017

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