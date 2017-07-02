مقتل قيادي بالحزب الحاكم في هجوم مسلح شرقي تركيا

© AFP 2017/ Bulent Kilic تركيا تقصف "وحدات حماية الشعب" الكردية والأخيرة ترد بقذائف الهاوتزر

أنقرة — سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الهجوم نفذ من قبل مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ضد القيادي بالحزب الحاكم.

وحسب "الأناضول" توفي أورهان مرجان نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في قضاء "ليجة" بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، متأثرا بجروح أصيب بها اليوم السبت في هجوم تشير المعلومات الأولية إلى أن منظمة "بي كا كا" نفذته.

وقالت مصادر أمنية، إن مرجان تعرض لهجوم مسلح أمام منزله في "ليجة" في وقت سابق اليوم، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن مرجان توفي في مستشفى "ليجة" الذي نقل إليه عقب الهجوم الذي تلته عملية أمنية واسعة للقبض على المهاجمين.

وسبق أن تلقى مرجان تهديدات، للاستقالة من منصبه في الحزب الحاكم.