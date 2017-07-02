صحيفة: المخابرات البريطانية أخفت معلومات عن قتل مدنيين في أفغانستان

© REUTERS/ Hannah McKay الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية وحسب معلومات الصحيفة، هناك أدلة دامغة على أن المدنيين العزل الأفغان الذي كان ينظر إليهم كعناصر محتملين لـ "طالبان"، تم قتلهم بدلا من إلقاء القبض عليهم خلال المداهمات لبيوتهم، حسبما أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر عسكرية.





وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ في بريطانيا عام 2014 تحقيق في جرائم حرب بأفغانستان في الفترة 2010 — 2013. وهو أكبر تحقيق للشرطة العسكرية البريطانية في التاريخ.





وأثبت التحقيق أن الاستخبارات البريطانية قامت بتزوير الوثائق لتحميل القوات الأفغانية مسؤولية قتل الأفغان العزل.





وحسب مصادر "تايمز"، كانت وزارة الدفاع تسعى لإخفاء جرائم حرب ارتكبت من قبل العسكريين البريطانيين، واعتبرت أن نشر تفاصيل التحقيق "من شأنه أن يضر بمصالح الأمن القومي".