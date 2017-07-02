الصين تنسخ شارعا روسيا بالكامل

وتضم منطقة هاربين أماكن مثيرة للاهتمام، حيث يتمتع السكان المحليين وضيوف المدينة بمعالم وثقافة العديد من البلدان منها اليابان ومنغوليا وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، ظهر أحد أعرق شوارع العاصمة الروسية موسكو في المدينة الصينية، حيث يمكن للمارة التمتع بالمأكولات الروسية التقليدية والتعرف على الحياة اليومية الروسية والتاريخ الروسي أيضا، وكذلك المشاركة في مختلف المسابقات الترفيهية.

© Sputnik. Segey Pyatakov شارع أربات في العاصمة الروسية موسكو

وأوضح المهندسون القائمين على البناء، أن شارع أربات هو جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا، وهو معروف لدى العديد من المسافرين والسياح، ولهذا السبب قاموا بنسخ الشارع ليصبح جزءا أساسيا من المدينة الصينية.