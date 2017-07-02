إيران توقع عقد تطوير حقل بارس الجنوبي مع توتال الفرنسية

وقال مسؤول بوزارة النفط الإيرانية لـ"رويترز" إن العقد الدولي لتمويل المرحلة الـ 11 لحقل بارس الجنوبي سيوقع، الاثنين، في حفل في طهران يحضره وزير النفط بيجن زنغنه ومسؤولون كبار في شركة توتال الفرنسية وسي إن بي سي آي الصينية وبتروبارس الإيرانية.

وتعد هذه الشراكة أول استثمار مهم من شركة غربية في قطاع الطاقة الإيراني منذ رفع العقوبات عن طهران.

© Sputnik. Igor Zarembo إيران تطور حقل "بارس" للغاز الذي تتقاسمه مع قطر

وكان المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية علي كادر قد أعلن في وقت سابق أن طهران وشركة "توتال" النفطية ستحسمان خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقية لتطوير القسم الـ11 حقل بارس الجنوبي.

وتبلغ مساحة حقل بارس نحو 9.7 كيلومتر مربع، تقع 6 كيلومترات منها في المياه الإقليمية لقطر، و 3.7 في المياه الإيرانية، واكتشف الحقل في عام 1971، وبدأ الإنتاج عام 1989.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إنهاء تعليق لتطوير الحقل الذي يمثل نحو 60% من إيراداتها من الصادرات.



