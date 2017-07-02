أستانا تواصل التحضير للمفاوضات السورية

© AP Photo/ Denis Balibouse/Pool دي ميستورا: نأمل أن تدعم كافة الأطراف اجتماع أستانا المقبل

أستانا — سبوتنيك. وقال جايناكوف لـ "سبوتنيك" تعليقاً على أنباء حول تحضير الإرهابيين لعمل استفزازي باستخدام مواد كيميائية: "لا يسعني سوى التأكيد على أننا نواصل التحضير للقاء المقرر يومي 4 — 5 تموز/ يوليو، لا معلومات أخرى لدي، ولا توجد أية مؤشرات على إمكانية الفشل". وكان مصدر عسكري — دبلوماسي مطلع قد حذر في حديث لوكالة "سبوتنيك" من أن مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، يقومون بالتحضير لعمل استفزازي باستخدام غاز السارين في مدينتي خان شيخون وكفريا، وأعمال التحضير تجري بأحد المخازن في المحافظة.

وفي تصريحات سابقة له قال المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، إن الفترة المقبلة، التي تشهد لقاءات أستانا وجنيف بشأن سوريا ستكون اختباراً لكافة الأطراف حول ما إذا كانت هناك لوجود رغبة حقيقية لتخطي التفاوض للوصول لتسوية حقيقية للأزمة السورية.

وأضاف دي مستورا أن الحكومة السورية أبلغته بالمشاركة في اجتماعات الخبراء خلال الجولات الرسمية للمباحثات الرسمية.