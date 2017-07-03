ماذا سيناقش بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

وقالت قناة "سي إن إن" إن الرئيس الأمريكي يعتزم، خلال لقائه مع نظيره الروسي، التركيز على مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا، حسبما ذكر أحد ممثلي ترامب.

ووفقا لمصدر "سي إن إن" الذي لم يذكر اسمه، فإن ترامب سيناقش مع بوتين الوضع العسكري في سوريا والدعم الذي تقدمه روسيا للحكومة الشرعية السورية، إلى جانب ما أسماه "تصرفات روسيا في أوكرانيا.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko البيت الأبيض: ترامب يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين

وأشارت القناة إلى أن قضية "تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية" من غير المرجح أن يتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي هربرت ماكماستر قال، الأسبوع الماضي، إنه خلال قمة العشرين المقبلة في هامبورغ، سيلتقي ترامب عددا من قادة دول العالم بمن في ذلك الرئيس الروسي.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إن هناك خلافات داخل البيت الأبيض حول اجتماع الرؤساء، فبينما يصر ترامب على الامتثال لكافة الإجراءات الدبلوماسية، يعتقد مستشاروه ضرورة عقد لقاءات قصيرة على هامش القمة.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين إن برنامج زيارة بوتين في هامبورغ لم يكتمل بعد، ولا توجد تفاصيل عن لقاء ترامب في وقت لاحق.