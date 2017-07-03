ملك السعودية لن يحضر قمة العشرين بسبب قطر

© REUTERS/ FAISAL Al NASSER السعودية تسعى لخصخصة مطار العاصمة

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الاثنين، أن الحكومة السعودية أبلغت برلين بأن العاهل السعودي لن يشارك في الاجتماع السنوي لزعماء الدول العشرين الكبرى، الذي سيجري في هامبورغ، يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري.

وذكرت (د.ب.أ)، الاثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية سعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لن يشارك في قمة مجموعة العشرين بسبب الأزمة السياسية حول قطر.

وأضافت الوكالة أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، سيشارك في أعمال القمة بدلا من العاهل السعودي.

يأتي ذلك تزامنا مع إصدار كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا، أعلنت فيه موافقتها على طلب أمير الكويت تمديد المهلة المحددة لقطر للرد على مطالب الدول الأربع 48 ساعة إضافية.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب، والعمل على زعزعة أمن المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتحالف مع إيران، مهددة بفرض مزيد من العقوبات عليها، إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمتها الكويت للدوحة قبل عشرة أيام.