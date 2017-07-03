خفر السواحل اليوناني يفتح النار على سفينة شحن تحمل العلم التركي في بحر إيجه

موسكو- سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحميل السفينة في ميناء الإسكندرونة التركي وكانت تتحرك نحو خليج أزميت مرمرة. ووفقا للبيانات الأولية، أثناء مرور سفينة الشحن في بحر إيجه، طلب خفر السواحل اليوناني من السفينة أن ترسو في ميناء جزيرة رودس لفحص البضائع.

ولا يوجد أي أنباء عن إصابات، وتستمر السفينة في تحركها وفقا لمسارها، وقد وصل في الوقت الراهن إلى مكان الحادث، قاربان لخفر السواحل التركي.