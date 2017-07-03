ماكرون يدعو لتقليص عدد نواب البرلمان الفرنسي

القاهرة — سبوتنيك. وقال ماكرون في كلمة أمام أعضاء البرلمان والحكومة في قصر فرساي بباريس، اليوم الإثنين: "اقترح تقليص ثلث عدد أعضاء البرلمان ليكون فعالا أكثر".

وأضاف ماكرون "تقليص ثلث أعضاء البرلمان سيجعل القوانين أكثر فعالية وهناك تعددا واضحا داخل البرلمان".

© AP Photo/ Alain Jocard ماكرون يدعو الأفارقة لمساعدته ضد الإرهاب

وأوضح "ما نقوم به إعادة إصلاح وترتيب لتبسيط الإجراءات".

وأكد ماكرون أن "رفع حالة الطوارئ في البلاد سيتم في الخريف المقبل"، مشددا على أن الطوارئ "لا تتناسب مع الحريات في البلاد".

ودعا ماكرون إلى "العودة للشعب في كل الملفات"، قائلا: "أتمنى أن نعود للفرنسيين مباشرة في كل القضايا وأن لا ننتظر الانتخابات كل خمس سنوات للرجوع إليهم".

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، أمس الأحد، أن ماكرون "حدد الخطوط العريضة لولايته للسنوات الخمس المقبلة"، موضحة أن خطابه "سيكون سنويا، ولن يجري المقابلة التلفزيونية التي اعتاد أسلافه إجراءها في 14 تموز/ يوليو من كل عام".

وانتخب ماكرون في السابع من آيار/ مايو الماضي، رئيسا لفرنسا، بأغلبية الأصوات، فيما فازت حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي يتزعمها بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الماضي.