آبي يلجأ لبوتين وبيغ بعد صاروخ كوريا الشمالية

© REUTERS/ KCNA اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوريا الشمالية في أراضيها ويلتقي القادة الثلاثة في قمة "العشرين الكبار" التي ستعقد بمدينة هامبورغ الألمانية، يومي 7 و8 تموز/يوليو الجاري.





وقال أبي للصحفيين، اليوم: "كوريا الشمالية أجرت مرة أخرى أطلاق صاروخي، وتتجاهل تحذيرات المجتمع الدولي وتواصل القيام بأعمال استفزازية".





وأضاف أبي: "غدا سوف أسافر إلى هامبورغ للمشاركة في قمة "العشرين الكبار"، وهناك سنعقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي يينغ".





وأكد رئيس الوزراء الياباني على أنه سيستغل مشاركة العديد من الدول بقمة العشرين، وتابع: "أعتزم مناشدة الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكي يتخذا مواقف أكثر إيجابية بشأن كوريا الشمالية".