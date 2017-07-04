مشروع حاملة الطائرات التركية...حلم بعيد المنال

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حاملة الطائرات لم تعد حلما بعيد المنال لنا".

© Sputnik. Sergei Malgavko آخر تطورات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية

وحول السفينة التي تعتزم تركيا امتلاكها والتي صنّفها الرئيس التركي كحاملة طائرات، قالت صحيفة "فزغلاد" الروسية إن عسكريين أتراكا كشفوا أن السفينة المنتظرة وهي من صنع إسباني، سوف تكون سفينة إنزال وحاملة طائرات في آن واحد. وسيبلغ طول السفينة التي ستحمل اسم "الأناضول" 232 مترا، وعرضها 32 مترا، وستزيد حمولتها (الإزاحة المائية) قليلا على 26 طنا.

ويُفترض أن تحمل السفينة عندما تستخدم كحاملة طائرات 10 طائرات مقاتلة و12 طائرة هليكوبتر.

ولا ترتقي سفينة كهذه إلى مستوى حاملة الطائرات، مع العلم أن أقصى طول وعرض لحاملة الطائرات الروسية "كوزنيتسوف"، مثلا، يصلان إلى 306 أمتار و72 مترا. أما عن الإزاحة المائية لحاملة الطائرات الروسية فهي 61.3 طن، أي أن الرئيس التركي والعسكريين الأتراك يتحايلون حين يصفون سفينة "الأناضول" بـ"حاملة الطائرات".