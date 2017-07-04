بوتين يلتقي ترامب يوم 7 يوليو في هامبورغ

© AFP 2017/ Savo PRELEVIC ماذا سيناقش بوتين وترامب على هامش قمة العشرين

موسكو، سبوتنيك. وقال أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، للصحفيين عن اجتماع الرئيسين الروسي والأميركي "تم الاتفاق، في السابع من يوليو/تموز".

وكما أفادت قناة "سي- إن- إن"، حسب ما ورد من البيت الأبيض. ستناقش أولا الأزمة السورية، وكذلك أمر دعم الرئيس بشار الأسد. وأيضا سيتطرق اللقاء إلى الوضع في أوكرانيا.