مقتل جندي إسرائيلي إثر انفلات عيار ناري من أحد زملائه في مدينة الخليل

موسكو — سبوتنيك. قال منسق تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عماد أبو شمسية، لمراسل وكالة "معا" في الخليل، بأنه شاهد جنديا إسرائيليا ملقى على الأرض وحوله جندي يصرخ وجندي آخر كان يقوم بتحريكه لكنه لم يكن يتحرك.

وأضاف أبو شمسية، سمعت صوت إطلاق رصاص، فحملت كاميرتي وهرعت إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي في حي تل أرميدة.

وأفاد أبو شمسية يبدو أن الجنود كانوا يتدربون على الحاجز، فأطلق أحدهم الرصاص وأصاب زميله إصابة قاتلة، وقد صورت الجندي وهو ملقى على الأرض دون أية حركة.