تيلرسون: الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أكثر شدة ضد بيونغ يانغ

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أن "الولايات المتحدة تدين بحزم إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات، مضيفا أن اختبار الصاروخ البالستي العابر للقارات يمثل تصعيدا جديدا ضد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة وفي العالم".

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى تحرك عالمي بعدما اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات طورته في الآونة الأخيرة واصفا إياه بأنه تصعيد للتهديد النووي لبيونغ يانغ.

© AP Photo/ ATEF SAFADI ترامب يغرد ساخرا من زعيم كوريا الشمالية

وحذر تيلرسون في بيان من أن أي دولة تستضيف العمال الكوريين الشماليين أو تقدم دعما اقتصاديا أو عسكريا لبيونغ يانغ أو تتقاعس عن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة فإنها بذلك "تساعد وتعين نظاما خطيرا".

وفي الوقت ذاته أكد تيلرسون أن الولايات المتحدة "تسعى إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بصورة سلمية حصرا، وإنهاء أعمال كوريا الشمالية التي تمثل خطرا. لكننا ألمحنا مع دول أخرى بوضوح إلى أننا لن نقبل أبدا بوجود سلاح نووي لدى كوريا الشمالية".

وقال "على جميع الدول أن تظهر علانية لكوريا الشمالية أن هناك عواقب لسعيها إلى حيازة أسلحة نووية".

وأكدت كوريا الشمالية، الثلاثاء، أنها أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال خبراء أمريكيون إن الصاروخ الذي أطلق تزامنا مع احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني، قادر على استهداف ألاسكا.

واستدعى إطلاق الصاروخ ردا شديد اللهجة من الرئيس دونالد ترامب الذي طالب بكين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ "بوضع حد نهائي لهذا الهراء".