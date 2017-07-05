أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان مناورات صاروخية ردا على بيونغ يانغ

© Sputnik. Sergei Guneev تيلرسون: الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أكثر شدة ضد بيونغ يانغ

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم البنتاغون، أوردته "سي أن أن"، مساء الثلاثاء: "أجرينا تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية لاظهار قدراتنا على إطلاق النار بدقة".

وحسب البنتاغون، جرت المناورات للتصدي "للأعمال غير الشرعية التي تزعزع الاستقرار" من قبل كوريا الشمالية.

وجرت التدريبات باستخدام منظومة الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي وصواريخ "هيونمو" لكوريا الجنوبية، في المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية بالقرب من سواحلها الشرقية.

هذا، وكانت كوريا الشمالية قد اعلنت يوم الثلاثاء، 4 تموز/يوليو عن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فان الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كلم وقطع مسافة 510 كلم، وخلصت الدفاع الروسية إلى أمن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا متوسط المدى.