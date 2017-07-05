تسجيل
04:40 05 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    كوريا الشمالية -الزعيم الكوري كيم جونغ أون

    زعيم كوريا الشمالية يهين الأمريكيين بعبارة صادمة

    © REUTERS/ KCNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 3 0 0

    أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ان التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي اجرتها بلاده، أمس الثلاثاء، على اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي "هدية لأبناء الزنا الأمريكيين" في عيد استقلالهم، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأربعاء.

    وأفادت الوكالة أن كيم وإثر اشرافه شخصيا على عملية اطلاق الصاروخ "قال إن أبناء الزنا الأمريكيين لن يكونوا مسرورين كثيرا بهذه الهدية التي ارسلت في ذكرى الـ 4 من تموز/يوليو".

    وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي انفجر بعدها ضاحكا، قبل أن يضيف، "يجب علينا أن نرسل اليهم هدايا بين الحين والأخر كي نساعدهم على التغلب على مللهم".

    انطلاق صاروخ من سفينة حربية أمريكية ع7لى سوريا
    © AP Photo/ Ford Williams/U.S. Navy
    أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان مناورات صاروخية ردا على بيونغ يانغ
    ويمثل امتلاك كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات يمكن تزويده برأس نووية منعطفا مهما لكوريا الشمالية، التي اجرت حتى 5 تجارب نووية وتمتلك ترسانة صغيرة من القنابل الذرية.

    والتحدي الذي تواجهه كوريا الشمالية اليوم يتمثل في امتلاكها التكنولوجيا اللازمة لتصغير القنبلة الذرية بما يكفي لصنع رأس نووية وتحميل هذه الرأس في صاروخ قادر على اختراق الغلاف الجوي للأرض في مرحلة الصعود ومن ثم العودة اليه مجددا اثناء الهبوط.

    وبحسب اكاديمية العلوم الدفاعية الكورية الشمالية التي طورت الصاروخ، فأن الأخير وصل إلى ارتفاع 2802 كلم واجتاز مسافة 933 كلم، معتبرة هذا الانجاز "البوابة النهائية لانجاز القوة النووية للدولة"، بحسب "فرانس برس".

    وبعدما كان الجيش الأمريكي شكك بالاعلان الكوري الشمالي بشأن طبيعة الصاروخ، مؤكدا انه ليس صاروخا عابرا للقارات بل صاروخ بالستي متوسط المدى، اتى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ليقول عكس ذلك مؤكدا أن ما اطلقته بيونغ يانغ الثلاثاء كان بالفعل صاروخا عابرا للقارات.

    وقال تيلرسون في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات. وإن اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات يمثل تصعيدا جديدا للخطر على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا وشركائنا وعلى المنطقة والعالم بأسره".

    وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده "لن تقبل ابدا امتلاك كوريا الشمالية السلاح النووي".

    انظر أيضا:

    ترامب يغرد ساخرا من زعيم كوريا الشمالية
    ترامب: زعيم كوريا الشمالية يتصرف "بشكل سيء للغاية"
    زعيم كوريا الشمالية: سنواصل الاختبارات لتدمير أمريكا وأعوانها
    زعيم كوريا الشمالية بعد تأكيد نجاح إطلاق صاروخ: سنرسل هدية أكبر للأمريكان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تجربة صاروخية, عداء, توتر, إهانة, كيم جونغ أون, أمريكا, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سو-24 في سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم
    الأسطورة "سو-24" تحتفل بعامها الخمسين
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    الدبابة الروسية التي غيرت عالم الأسلحة
    دبابة روسية تغير عالم الأسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك