سلطات مطار مانشستر تخلي مبنى ركاب للاشتباه في حقيبة

© REUTERS/ Andrew Yates الشرطة البريطانية: اعتقال شاب يبلغ من 24 عاما للاشتباه بعلاقته بهجوم مانشستر

القاهرة-سبوتنيك. وذكر المطار، عبر صفحته على تويتر، أن "عملية إخلاء احترازية للمبنى تجري حاليا، بينما يتم إجراء المزيد من التحقيقات"، لافتة إلى أن صالات الركاب الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

وأضافت أن "الركاب القادمين إلى مطار مانشستر عبر صالة الوصول رقم 3، سيستخدمون بدلا منها المبنى رقم واحد".

كانت سلطات مطار هيثرو في لندن قد أخلت، يوم أمس الثلاثاء، إحدى صالاته، بعد إنذار خاطئ بنشوب حريق فيها، قبل أن تسمح للركاب بالتوجه للمبنى من جديد.

يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت، يوم الجمعة، أنها اعتقلت في مطار هيثرو بلندن فتاة عمرها 21 عاما للاشتباه بها في التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية.

وكانت بريطانيا شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية في لندن والعملية الأكثر دموية في مانشستر يوم 22 أيار/مايو الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 20 شخصا، والتي تبناها تنظيم"داعش"الإرهابي.