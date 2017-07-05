روسيا تعلن موقفها من التدخل العسكري في كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك. وقال سافرونكوف متحدثا في الأمم المتحدة: "من غير المقبول أية محاولات للحل العسكري. ويجب الأخذ بالإعتبار مخاوف كوريا الشمالية لتهديد أمنها".

وأضاف، "حاليا، من المهم تغيير منطق المواجهة الخطيرة والسعي بشكل حثيث طرق الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لقضايا شبه الجزيرة الكورية".

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يهين الأمريكيين بعبارة صادمة

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت في وقت سابق، عن نجاحها في إطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ — 14". وذكر البيان الرسمي الكوري الشمالي، أن مدى تحليق هذا الصاروخ الذي تم إطلاقه بأمر أصدره زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بلغ 933 كيلومتر وارتفاع تحليقه — 2802 متر.

هذا وذكر في وقت سابق، أن الصاروخ سقط في بحر اليابان ضمن منطقة اقتصادية يابانية خالصة، وأدانت الحكومة اليابانية وكوريا الجنوبية، التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية واعتبرتها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن التجربة الصاروخية الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية، لم تشكل خطرا على روسيا الاتحادية، وأن المنظومات الروسية الخاصة للإنذار من الهجمات الصاروخية راقبت العملية.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا على خلفية التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية والمناورات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديداً لأمنها.

وزاد التصعيد بعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بتبادل الضربات النووية والصاروخية، وتحريك قوة بحرية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "كارل فينسون" نحو المنطقة في 29 نيسان/ أبريل الماضي، وتهديدات بيونغ يانغ بإغراق الحاملة وضرب القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية واليابان، وحتى بضرب الأراضي الأمريكية بصواريخ نووية.