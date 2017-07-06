تركيا ترفض دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها إلى الاتحاد

© AP Photo/ Kayhan Ozer Presidential Press Service أردوغان: تركيا تدعم قطر والمطالب العربية مرفوضة

وطلب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد إذا طبقت تعديلات دستورية تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووافق الأتراك على التعديلات في استفتاء في أبريل/ نيسان.

وقال حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في تصريح منفصل إن القرار استند على ادعاءات ومزاعم خاطئة وهو يقوض سمعة البرلمان الأوروبي.