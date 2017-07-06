ليتوانيا وحلف شمال الأطلسي يوقعان اتفاقا للتعاون في مجال الأمن السيبراني

كما أشار كيرزا، إلى أن "الأمن السيبراني هو جزء من الدفاع الجماعي، ينبغي أن نكون مستعدين سوية مع الحلفاء في حال وجود تهديد للدفاع عن هذا الفضاء." وأضاف كيرزا، أن هذه الاتفاقية ستسمح لليتوانيا وحلف الناتو بتبادل المعلومات.
ووفقا لوزارة الدفاع، أسست ليتوانيا، في وقت سابق، مركز الأمن السيبراني الوطني، المسؤول عن حماية شبكات أجهزة حاسوب البنية التحتية والأجهزة الإدارية وقيادة الدولة والنظم الحيوية، وبفضل التعاون مع حلف شمال الأطلسي، في حال وقوع هجوم واسع النطاق، سيكون الحلف مستعدا لتقديم كل المساعدة اللازمة للحلفاء.
وفي سياق متصل، اقترحت رئيسة ليتوانيا، داليا غريباوسكايتي، اليوم ، خلال لقائها مع رؤساء عدد من الدول الأوروبية، إدراج التهديدات السيبرانية في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تقترح إنشاء دفاع جماعي للحلف.
هذا ويعتبر مبدأ الدفاع الجماعي في البند الخامس من معاهدة واشنطن، البند الأساس لاتفاق تأسيس الناتو. ووفقاً للبند المشار إليه فإن العدوان ضد أية من دول أعضاء حلف الشمال الأطلسي يعتبر بمثابة هجوم على كامل الكتلة السياسية العسكرية للحلف. وتم تفعيل الدفاع الجماعي من قبل الناتو فقط بعد أحداث 11 أيلول / سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
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