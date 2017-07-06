البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيستغرق نحو نصف ساعة

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في برنامج الرئيس الأمريكي، الذي أعلن عنه البيت الأبيض، يبدأ الاجتماع كما هو مخطط له، في الساعة 16.45 بتوقيت موسكو في هامبورغ ميسي — مركز المعارض في هامبورغ.

وأشار إلى أنه سيكون "اجتماعا موسعا"، وهذا يعني، أنه ليس لقاء "وجها لوجه".

© AFP 2017/ Savo PRELEVIC تيلرسون يكشف عن ماذا سيتحدث ترامب مع بوتين

هذا وقد خطط لعقد اللقاء الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهر يوم غد الجمعة، على هامش "قمة العشرين" في هامبورغ.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ تولي ترامب منصبه في الـ20 من كانون الثاني/ يناير الماضي. في الساعة 16:45 بتوقيت موسكو.

ويذكر أن قائدي البلدين سيناقشان في الدرجة الأولى مسألة حجز الممتلكات الروسية في أمريكا وقضايا الأجندة الدولية، وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي، أن أعلن أن الوضع في سوريا والأزمة في أوكرانيا سيكون محور اهتمام الزعيمين.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أهمية اللقاء المرتقب بين الرئيسين في هامبورغ، وذلك لــ"تبادل جيد لوجهات النظر" في ما يتعلق بطبيعة العلاقات بين البلدين.

هذا وستعقد قمة قادة دول مجموعة "العشرين" الكبار في 7-8 تموز/ يوليو الحالي، في مدينة هامبورغ الألمانية.