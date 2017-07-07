دبلوماسيون أمريكيون يتحدثون عن تفوق بوتين على ترامب

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين دبلوماسيين أمريكيين سابقين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفوقاً.

© AFP 2017/ Savo PRELEVIC استطلاع: العالم يعتمد على ترامب أقل من بوتين

وأفادت تقارير إعلامية أن أفيلين فاركاس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، عبّر لوكالة أنباء "بلومبرغ" عن قلقه من احتمال "التغلب على أمريكا" أثناء لقاء الرئيسين الأمريكي والروسي.

وينبعث قلق المسؤول الأمريكي السابق من أن بوتين على معرفة جيدة بـ"نفسية" الرئيس الأمريكي.

بدوره قال ويليام بيرنس، سفير الولايات المتحدة لدى روسيا سابقا، إن الرئيس الروسي سيحضر الاجتماع مع الرئيس الأمريكي متأهبا تأهبا جيدا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيسا روسيا والولايات المتحدة، في 7 يوليو/تموز 2017، على هامش اجتماع "العشرين الكبار" في مدينة هامبورغ الألمانية. ويُتوقع أن يشهد اللقاء محادثات بين رئيسي الدولتين.